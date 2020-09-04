Объем выдачи ипотеки в Приморье вырос на 72%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в Приморье в июле вырос на 72% по сравнению с прошлым годом и составил 5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Объем выдачи ипотеки в Приморье по итогам июля составил 5 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2019 года на 72%. Рост ипотечного рынка объясняется снижением ставок и активной реализацией на Дальнем Востоке госпрограмм, позволяющих приобрести жилье в кредит на льготных условиях", - говорится в сообщении.

В частности, сообщает пресс-служба, ссылаясь на данные Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, регион является лидером по числу и объему кредитов, предоставленных в рамках госпрограммы "Дальневосточная ипотека". Всего за семь месяцев 2020 года жители Приморья оформили 9,7 тыс. ипотечных сделок на 20 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество кредитов выросло на 2 тыс., объем выдачи увеличился на 10 млрд рублей.

"Задолженность приморцев по ипотеке составляет пятую часть всего ипотечного портфеля дальневосточников. С начала года она выросла на 15 млрд рублей, достигнув к августу 100,3 млрд рублей. Доля просроченной задолженности не превышает 0,6%", - сообщила пресс-служба.

Льготный кредит под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на ипотеку могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.