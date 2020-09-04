Ученые СФУ начали решать проблемы снежных заносов в Арктике

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске занялись решением проблемы снежных заносов на дороге Норильск - Кайеркан - аэропорт Алыкель в Таймырском районе Красноярского края. Снежные завалы в этих местах достигают 6 метров, буквально парализуя движение и причиняя бытовые неудобства. Рекомендации по борьбе с заносами готовы взять на вооружение власти и других арктических регионов, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

"Когда из-за сложных метоусловий - сильный ветер, снегопад, голодед - объявляется штормовое предупреждение и останавливается движение на дороге, это приносит много трудностей и для жителей района Кайеркан, и для работников Надеждинского металлургического завода, и для всех жителей Большого Норильска, добирающихся в аэропорт или прилетевших в Алыкель", - рассказал ТАСС глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ и руководитель работ по проекту Юрий Захаринский.

Исследования запланированы на полтора года

Проблема снежных заносов для Норильска не нова. Еще в 1930-1940-х годах на расчистку снежных завалов в этих районах тратились большие человеческие и финансовые ресурсы. Завалы достигали 30 метров, с ними боролись с помощью взрывчатки. Был случай, когда поезд расстояние 90 км - из Дудинки в Норильск - шел 28 дней. Тогда проблему снежных заносов решил инженер Михаил Потапов, который сконструировал необычной формы щиты, стоящие под углом, за счет чего сила ветра сметала с путей снег. Тогда проблему решили, но спустя полвека проблема она вновь стала актуальной.

"Климат в арктической зоне за последние 50 лет значительно изменился. Изменился в широких высотах и ветровой режим, отмечается возрастание скорости ветра над Арктикой в последние десятки лет. В связи с тем, что роза ветров, как и сила ветра, претерпела в районе Норильска значительные изменения, снегозащитные устройства, которые начали устанавливать в 1940-х годах, не справляются со своей задачей", - отмечает директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.

По словам Захаринского, в проекте будут задействованы специалисты сразу нескольких институтов СФУ, а завершатся исследования к концу 2021 года. За это время ученые должны будут изучить состояние разработанных Потаповым снегозащитных щитов, изучить климатические изменения в Арктике, в том числе состояние вечной мерзлоты, выбрать наиболее перспективные снегонаправляющие конструкции для дальнейших исследований, установить основные проблемные места и определить наиболее эффективные конструкции и места их установки. Итогом должны стать разработки, которые смогут обеспечить функционирование дороги на срок эксплуатации не менее чем до 2050 года.

Как отмечает заведующий кафедрой строительства и теплогазоводоснабжения Норильского государственного индустриального института Михаил Елесин, заносимые участки можно обезопасить от тремя путями: задержать снег на подступах к дороге, увеличить скорость снеговетрового потока над дорогой и полностью укрыть дорогу с помощью специальных сооружений. Он отмечает, что созданные в прошлом столетии щиты Потапова совмещали первые два принципа.

"С помощью снегозащитных ограждений можно задержать и отложить снег в тех местах, где он не создаст препятствий движению транспортных средств. Впереди и сзади ограждений создаются зоны с меньшей скоростью ветра, в которых откладывается снег", - отмечает Елесин.

Общая проблема

По словам Захаринского, проблема снежных заносов актуальна не только для Норильска, но и для большинства Арктических регионов России. Кроме того, ученые намерены представить свои исследования и на зарубежном уровне. "Проблемы снежных заносов существуют и в Скандинавии, и в Аляске, и в Канаде", - отмечает Захаринский.

Интерес к исследованиям ученых Сибирского федерального университета подтверждают и в других российских арктических территориях. Так, председатель комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров рассказал ТАСС, что регион не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами, грузы в НАО завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по сухопутному зимнику Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 55 км. Ежегодно работы по сооружению зимника начинаются поздней осенью с приходом морозов. Он действует всего четыре месяца с конца декабря до апреля.

"Дорога проходит по открытой местности, ее часто заносит. Поэтому любые разработки по борьбе со снежными заносами для нас интересны. Этой зимой проблема встала особенно остро, зимник постоянно был закрыт, останавливалось движение и по другим дорогам региона. Поэтому, если такая методика будет, в НАО ее можно будет применить", - сообщил Чупров.

Якутия, по сравнению с другими территориями Восточной Сибири, является относительно малоснежным регионом, подчеркивает декан Автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета Дмитрий Филиппов, но тем не менее и там встречается проблема снежных заносов, чаще всего на автозимниках.

"Данная проблема всегда существовала, и борются с ней традиционными методами: используются погрузчики, специальная снегоуборочная техника. В гористой местности на перевалах ставятся снегозадерживающие ограждения", - отметил он.

Начальник технического отдела республиканского управтодора Сергей Копылов добавляет, что якутские дорожники следят за исследованиями в этой сфере. "Мы всегда следим за научными и практическими достижениями коллег-дорожников из разных регионов для решения общей задачи и желаем, чтобы решение коллег из СФУ по автомобильной дороге Норильска нашло практическое применение с положительным результатом", - сказал он.