Первый в Сахалинской области медицинский класс открылся в школе Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученики первого в истории сферы образования Сахалинской области медицинского класса приступили к занятиям в лицее №1 города Южно-Сахалинска. Дети изучают основные предметы общешкольной программы и дополнительные профильные дисциплины, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время во всем островном регионе нет ни одного вуза, выпускающего врачей. На Сахалине имеется только один медколледж, занимающийся подготовкой специалистов среднего звена - медсестер и фельдшеров. Выпускники школ, мечтающие связать жизнь с профессией врача, вынуждены улетать для обучения на материк. При этом в Сахалинской области до этого учебного года возможности для подготовки к поступлению в медицинские вузы не было.

"Постигать азы медицинских наук ребята будут под руководством преподавателей областного медицинского колледжа. По окончании школы выпускники вместе с аттестатом получат сертификат об обучении в профильном медицинском классе и возможность поступить в медицинские вузы страны в рамках целевого набора. Обучение в профильном классе позволит юношам и девушкам убедиться в правильности своего выбора и после окончания вуза вернуться высококвалифицированным специалистом в родной регион [в случае заключения с регионом целевого договора]", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, в профильном классе обучаются 32 старшеклассника, желающих стать врачами. В течение двух лет до окончания школы ученики, помимо общей программы, будут углубленно изучать химию и биологию, а также ряд профильных дисциплин - анатомию, латинский язык, биохимию, деонтологию, сестринское дело. Кроме того, их будут учить ухаживать за пациентами.

"Интерес к обучению медицинским специальностям в Сахалинской области растет год от года. Профессия врача привлекает молодежь отличными возможностями для карьерного роста, а также государственной поддержкой кадров здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

Класс в Биробиджане

Помимо Сахалинской области, два профильных класса в этом году открылись в школах Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО). В них обучаются 58 старшеклассников со всего региона.

Создание профильных медицинских классов - один из инструментов реализации нацпроекта "Здравоохранение", рассчитанного на период с 2019 до 2024 года. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.