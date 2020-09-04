Кинотеатр в Якутске открыл вакансию просмотрщика якутских фильмов

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Кинотеатр Cinema-Center в Якутске открыл вакансию просмотрщика якутских фильмов. Работник будет обязан смотреть якутские фильмы различных жанров до их премьеры в ночное время, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе организации.

"В Якутске кинотеатр Cinema-Center открыл вакансию "просмотрщика фильмов" - работник должен в ночное время сидеть в пустом кинозале и смотреть якутские фильмы. Причем будут показаны и фильмы жанра "хоррор", - говорится в сообщении.

Просмотрщик будет знакомиться с фильмами на большом экране до их премьеры, оценивать их и писать рецензии. "Соискатель вакансии должен иметь большой опыт просмотра якутских фильмов в разных жанрах. Соискатель должен быть готов смотреть фильмы жанра "хоррор" в одиночестве на большом экране", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, такие необычные киносеансы будут проходить как минимум один раз в неделю.

Якутия занимает первое место по заполняемости залов, превышая в два раза (33%) средние показатели по России (15%). В регионе работают 40 кинотеатров и 50 кинозалов в 34 населенных пунктах. Якутские фильмы часто собирают в прокате больше, чем зарубежные, в регионе за 5,5 года вышли в прокат 49 якутских фильмов.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева определены ключевые направления развития кинематографа в регионе, по которым будут оказывать финансовую поддержку: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков. В этом году на развитие киноиндустрии в республике выделили 80 млн рублей.