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Дегтярев назначил нового главу Минтранспорта Хабаровского края

Прежний и. о. министра транспорта региона Максим Прохоров уволился после критики врио губернатора края за строительство дороги, после Прохорова арестовали за взятку

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил новым главой министерства транспорта и дорожного хозяйства Романа Мирошина. Об этом он сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

"Представил сегодня коллективу министерства транспорта и дорожного хозяйства края нового и. о. министра. На эту должность назначен Роман Анатольевич Мирошин. Он сильный управленец, имеет опыт руководящей работы в сфере финансов, дорожного хозяйства, энергетики и информационных технологий в разных регионах страны", - отметил Дегтярев.

Он добавил, что новому главе Минтранспорта региона предстоит скоординировать городские и межмуниципальные перевозки, расширить маршрутную сеть, заняться обновлением парка автобусов и речного транспорта, развитием краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии", строительством новых и ремонтом существующих дорог.

"Не только социальная, но и транспортная сфера должна стать дружелюбной. Колдобины на дорогах - это неприемлемо. Отсутствие возможности доехать из отдаленных поселков в Хабаровск - это недружелюбно. Желаю Роману Анатольевичу как можно скорее войти в курс дел и приступить к работе! Начать знакомство с отраслью рекомендую с поездки на "Метеоре" [скоростное речное судно] до Николаевска-на-Амуре", - добавил врио губернатора.

Прежний и. о. министра транспорта региона Максим Прохоров уволился после критики Дегтярева за строительство дороги, после Прохорова арестовали за взятку. Его подозревают по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Прохоров получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. Он поспособствовал устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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