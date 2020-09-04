Проект по обучению инвалидов ювелирному делу в Дагестане расширят на грант "Машука"

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Проект по обучению ювелирному мастерству и трудоустройству инвалидов-колясочников в Дагестане, запущенный в феврале этого года, расширят на средства гранта молодежного форума "Машук". Будет открыта еще одна мастерская, а также профильный центр, сообщила ТАСС руководитель проекта, президент благотворительного фонд "Колесо добра" Наида Магомедова.

"У нас будет вторая мастерская по обучению инвалидов-колясочником ювелирному мастерству. В первой мастерской на постоянной основе работают 16 человек, но желающих намного больше, мы просто не можем принять всех. На "Машуке" мы выиграли грант на 300 тыс. рублей, это позволит оборудовать три рабочих места в новой мастерской, но мы сделаем так, чтобы ребята могли работать посменно. Также у нас должен открыться центр обучения, - мы должны были открыться еще в апреле, но не смогли этого сделать из-за пандемии", - сказала Магомедова.

По ее словам, центр обучения будет рассчитан на 12 человек, открыть его планируется в конце сентября - начале ноября. "Позже мы хотим запустить в этом центре обучение резьбе по дереву, а также кулинарии. Кроме того, планируем привлечь к участию в проекте воспитанников интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - такое совместное обучение будет интересно и нашим ребятам, инвалидам-колясочникам, и воспитанникам интерната, которые будут учиться, в том числе состраданию", - сказала автор проекта.

В прошлом году фонд "Колесо добра" выиграл грант Минсоцразвития Дагестана, что позволило создать первую в России ювелирную мастерскую, в которой обучаются и работают инвалиды-колясочники.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа. по итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.