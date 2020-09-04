В Благовещенске восстановили размытый ливнями временный пешеходный мост

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пешеходный мост в селе Верхнеблаговещенское на окраине Благовещенска, которого смыло ливнями, восстановили, движение по нему возобновили, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города Благовещенска.

"В селе Верхнеблаговещенском восстановлен временный пешеходный мост, который накануне размыло ливнем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеходный мост построили как временный после того, как власти города обследовали автомобильный мост, соединяющий село с городом, и решили его демонтировать. На время работ оборудовали объездную дорогу и временный мост. В пятницу из-за размытия временного пешеходного моста 62 ребенка, проживающих в Верхнеблаговещенском, перевели на дистанционное обучение, так как не смогли попасть в школу в Благовещенске.

В ночь на пятницу в Благовещенске выпало больше 50 мм осадков. Вода подтопила социально значимые объекты, частные участки, дороги города. Аварийные работы продолжаются.

"Сейчас в первую очередь откачиваем воду из детских садов, школ, больниц. После этого перейдем в частный сектор. Работы идут активно, регулярно заседает оперативный штат под руководством мэра города, принимаются всевозможные меры для нормализации ситуации", - сказал начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Темнюк.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода на территории Амурской области в ближайшие дни сохранится, местами пройдут сильные дожди.