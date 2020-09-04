Сквер имени командующего Северным флотом в годы войны Головко открыли в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие сквера имени адмирала Головко состоялось в Нальчике в Кабардино-Балкарии, на родине военачальника, который командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС. Строительство велось по нацпроекту "Жилье и городская среда". В торжественном открытии сквера с бюстом приняли участие глава КБР Казбек Коков, а также дочь и внучка адмирала, которые приехали в Нальчик специально к мероприятию.

"Символично, что сквер и памятник Арсению Головко открывается в год славы и памяти, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в дни окончания Второй мировой войны. Подвиг североморцев под руководством Арсения Григорьевича показал всем, что они сумели отстоять город Мурманск, отстоять порт. <...> Подвиг навсегда останется в истории и в наших сердцах", - сказал на открытии Коков.

Сквер расположен в центральной части города, на улице, названной в честь адмирала Головко. На территории объекта обустроены пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием и зеленая зона с газоном и деревьями, кроме того, в сквере установлены скамейки, урны и торшеры уличного освещения. В центре сквера установлен бронзовый бюст адмирала, автором которого является скульптор Станиславом Катони. Под ним помещен настоящий якорь Холла весом 300 кг. Разработкой проекта занимался департамент архитектуры и градостроительства городской администрации. В создании дизайн-проекта принимали участие и жители близлежащих к будущему скверу домов. Стоимость проекта - около 5 млн рублей.

Глава КБР подчеркнул, что инициатива создания сквера принадлежит жителям Нальчика. "Я благодарен им за это. <...> Мы гордимся своим земляком. <...> Сегодня как никогда востребовано сохранение исторической памяти, памяти о наших земляках, о советских солдатах, которые сломали хребет мировому фашизму и подарили нам мирное небо и надежду на светлое будущее", - отметил руководитель региона.

В свою очередь дочь адмирала Наталья Головко выразила надежду, что новый сквер станет значимым местом не только для КБР, но и для всей страны. "Я и представить себе не могла, что улица Головко - это такая красивая, зеленая и широкая улица. И вот этот сквер, он будет иметь значение не только для Кабардино-Балкарии, не только для Нальчика, но и для всей России", - сказала она.

Головко Арсений Григорьевич - советский военачальник, адмирал. Родился в станице Прохладная Терской области, ныне это город Прохладный Кабардино-Балкарии. В Великую Отечественную войну командующий Северным флотом (1940-1946). Начальник Главного штаба ВМФ (1947-1950), Морского Генерального штаба (1950-1952), командующий Балтийским флотом (1952-1956). Умер в возрасте 55 лет в 1962 году.

О Головко и КБР

Как рассказала ТАСС дочь адмирала Наталья Головко, новость о строительстве сквера была для нее, детей и внуков неожиданностью. "Во время пандемии я вдруг получила сообщение про строительство сквера в Нальчике, это была чудесная новость для меня, как подарок. К тому же, каждые несколько дней мне присылали видео, как возводится сквер, начиная с 23 июня, со дня рождения отца. Мы не могли поверить, что сквер так быстро смогут построить, мы удивлены, это очень приятно, для нас это важно", - поделилась собеседница агентства.

Дочь адмирала выразила надежду, что сквер станет местом, где будут гулять родители с колясками, играть дети, люди будут просто отдыхать и разговаривать. "И при этом будут смотреть на бюст, на фамилию, и может, поинтересуются, а почему открыли сквер, в честь кого. Что мне очень нравится, это то что сквер сделан для людей. И бюст расположен не где-то высоко, а близко, он доступный, близкий к людям", - подчеркнула она.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

В 2020 году в КБР запланировано благоустройство 34 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Объем финансирования государственной программы КБР "Формирование современной городской среды" в 2020 году предусмотрен в размере 247,6 млн рублей, в том числе 240,2 млн - средства федерального бюджета, 2,4 млн - республиканского и 4,9 млн - местных бюджетов.