Смартбоксами обеспечат более 30 школ Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 30 школ Ставропольского края получат смартбоксы, которые смогут помочь в персонализации образования детей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"Комплекты смартбоксов для подключения к Школьной цифровой платформе получили 24 школы из 33 участвующих в совместном проекте руководства края и кредитной организации. Оборудование сделает доступным персонализированное обучение учеников", - говорится в сообщении.

Смартбокс позволяет получить доступ к Школьной цифровой платформе. Для подключения к системе нужен телевизор и доступ к интернету. Платформа помогает выстроить процесс личностно-ориентированного обучения школьников 5-9 классов.

"Школьная цифровая платформа содержит авторские модули для углубленного изучения материалов по тем направлениям, которые интересны ребенку. <…> Используя ее на уроке, учащиеся проходят умную диагностику, которая помогает выявить пробелы в предметных знаниях, а также составить индивидуальный профиль обучения", - приводится в сообщении слова министра образования края Евгения Козюры.

Поставку комплектов смартбоксов в российские школы обеспечивает Сбербанк в рамках благотворительной акции. Банк ведет развитие Школьной цифровой платформы по программе "Цифровая платформа персонализированного обучения".