Объем введенного в эксплуатацию жилья в Чечне за 7 месяцев 2020 года вырос на 6%

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Чеченской Республике за семь месяцев 2020 г. вырос почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"За январь - июль 2020 г. предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 268,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 105,8% к уровню января - июля 2019 г.", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что жилье, введенное населением республики, составило 217,2 тыс. кв. м, что на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 г. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 80,8%.

По данным управления, в соответствии с федеральными целевыми программами в 2020 г. из федерального бюджета выделены ассигнования в размере 3,89 млрд рублей на строительство 25 объектов капитального строительства. Семь объектов намечены к вводу в 2020 г.

Всего объем работ, выполненных в регионе по виду деятельности "Строительство", в январе - июле 2020 г. составил 17,68 млрд рублей, что на 8,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Ранее в пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ сообщали, что Чеченская Республика получит в 2020 г. дополнительно более 1 млрд рублей на стимулирование строительства жилья в рамках нацпроекта. По данным министерства, средства планируется направить на строительство трех социальных объектов в городе Аргун. В 2020 году в Чеченской Республике завершили мероприятия программы "Стимул", которая входит в нацпроект "Жилье и городская среда", она реализуется в городах Грозный, Курчалой и селе Знаменское Надтеречного района и селе Беку.