Знания о событиях Великой Отечественной войны проверили порядка 2,5 тыс. жителей КЧР

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей Карачаево-Черкесии стали участниками "Диктанта Победы". Итоги акции в республике подвели в пятницу в региональном отделении партии "Единая Россия", которая является одним из организаторов.

"В Карачаево-Черкесии "Диктант Победы" написали свыше двух с половиной тысяч человек <…> Всего в этом году в республике были открыты 33 площадки - на базе школ, а также в воинской части и в управлении Росгвардии по КЧР. "Диктант Победы" жители республики писали и онлайн на сайте акции", - говорится в сообщении на сайте регионального отделения.

Диктант написали представители власти, депутаты, студенты, школьники. В городе Черкесске работали десять площадок в школах. "Проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны пришел 501 житель города - представители различных профессий, школьники и студенты. Перед началом акции юнармейцы во дворе гимназии №17 развернули копию Знамени Победы, была также организована экспозиция, посвященная 75-летию Победы", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 г., участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В 2020 г. акция прошла в четверг 3 сентября в 75 странах, включая Россию, общее число площадок для ее проведения превысило 11 тыс.