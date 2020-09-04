В Дагестане усилят профилактические меры из-за роста заражения коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал усилить профилактические меры в Дагестане, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона со ссылкой на руководителя территориального управления Роспотребнадзора Николая Павлова.

"На 27 июля среднее число заболевших COVID-19 (за сутки - прим. ТАСС) составляло 42, сейчас - 74, а это 75% прирост. По данным эпидрасследования, увеличение числа заболевших связано с посещением мест массовых скоплений людей…, а также с семейными контактами во время участия в различных мероприятиях - как общественных, так и духовных… Сейчас, когда, вроде, рост еще не критичен, надо максимально вводить и контролировать масочный режим, дезсредства, термометрию, социальную дистанцию и другие профилактические меры", - приводят в сообщении слова Павлова.

В ходе заседания оперативного штаба руководитель ведомства также отметил, что в настоящее время масочный режим в республике соблюдается недостаточно, в частности, в общественном транспорте маски носят около 20% пассажиров, в магазинах - порядка 60% посетителей. "Указанной цифры не хватает для защиты населения. В связи с этим прошу рассмотреть вопрос введения определенных ограничительных мероприятий по числу участников на похоронных и свадебных церемониях с обеспечением жесткого контроля масочного режима и использования антисептиков", - добавил Павлов.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова в настоящее время в медучреждениях республики развернуто 4 098 коек, в том числе 1 534 койки с подачей кислорода, по всем основным наименованиям необходимых лекарств обеспечены дополнительные резервы. В ходе заседания оперштаба министр попросил выделить средства для рабочих мест в ПЦР-лабораторию Республиканского диагностического центра, глава региона Владимир Васильев дал соответствующие поручения.

Глава Дагестана потребовал от глав муниципальных образований контролировать соблюдение профилактических мер, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости. "Сейчас мы жестких ограничительных решений принимать не будем, у вас на местах еще есть время принимать более мягкие меры по борьбе с распространением коронавируса. Там же, где ситуация будет упущена, будут приняты чрезвычайные меры", - привели в пресс-службе слова Васильева.

По данным оперативного штаба по Дагестану, в республике зарегистрировано 11 292 случая заражения коронавирусом, в том числе 73 за последние сутки. С начала пандемии в регионе умерли 506 человек, выздоровели 9 829 человек.