Мемориальное панно с именами участников Великой Отечественной войны открыли в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мемориальное панно "Мы победили!" с именами и изображениями участников Великой Отечественной войны и информацией об их жизни открыли в Пятигорске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В рамках юбилейной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Комсомольского парка состоялось открытие мемориального панно, где каждый житель сможет найти информацию о своем предке-победителе. <…> Комплекс хранит истории более восемь тысяч воинов-победителей. Издалека виден цельный образ, поскольку полотно состоит из множества фоточастичек, но вблизи же изображение распадается на тысячи отдельных портретов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное панно с изображениями освободителей, отстоявших свободу и независимость Пятигорска, является центром многофункционального интерактивного комплекса "Аллея победителей". Монумент увековечит память жителей, защищавших родной город, воевавших в тылу.

По данным пресс-службы, за все время войны на полях сражений погибло порядка 12 тыс. жителей Пятигорска, но память не всех погибших удалось увековечить. "Поэтому в скором времени в Пятигорске должна возникнуть третья подобная "Стена памяти", на которой будут изображены имена и фото всех погибших, известных в городском военкомате", - приводятся в сообщении слова ветерана Великой Отечественной войны Виктора Кобрина.

Пятигорск был оккупирован немецко-фашистскими войсками 9 августа 1942 года, оккупация длилась 155 дней. За это время в городе было уничтожено около 3 тыс. мирных жителей, 800 человек угнали в Германию. Оккупанты разрушили 350 домов, лабораторию Бальнеологического института.

11 января 1943 года части 9-й и 37-й армий освободили Пятигорск, и уже к концу года были вновь открыты все госпитали, функционировавшие до оккупации. В годы войны 22 тыс. жителей ушли на фронт, все население города тогда составляло 60 тыс. человек.