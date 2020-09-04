Во Владикавказе открылся новый комплекс Северо-Кавказского СВУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс Северо-Кавказского суворовского военного училища открылся в пятницу во Владикавказе. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, в нем будут обучаться курсанты из 19 регионов страны.

"Сегодня одно из старейших довузовских образовательных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации - Северо-Кавказское суворовское военное училище получает "новую жизнь". Это образовательное учреждение имеет уникальную историю, богатые традиции и является самым многонациональным учебным заведением военного ведомства. Живут и обучаются здесь представители 17 национальностей из 19 субъектов Российской Федерации. Здесь всегда царит дружба, взаимовыручка и стремление быть лучшим как в учебе, так и в спорте. Теперь для этого созданы все условия", - сказал на торжественном открытии корпуса, генерал армии Николай Панков.

Глава республики Вячеслав Битаров не раз заявлял о необходимости улучшения условий проживания и прохождения учебы суворовцев. Потребность в строительстве была обусловлена тем, что министерство обороны России предъявляет повышенные требования к материально-технической базе, а здание старого корпуса в промышленной части Владикавказа не отвечает принципам и замыслу подготовки будущих офицеров.

Строительство корпуса началось в мае 2019 года. Военные строители в рекордно короткие сроки возвели новое образовательное учреждение. Комплекс включает в себя учебно-административный и спальный корпуса на 320 мест, столовую на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс, КПП и медпункт.

К следующему году будет возведен еще один спальный комплекс на 240 мест, бассейн, ледовый каток, а также стадион с трибунами. Объект будет сдан полностью в эксплуатацию в январе 2021 года. Всего в стенах училища смогут проходить обучение 560 суворовцев.

"Из стен суворовского училища вышли сотни выпускников, которые проявили себя блестящими офицерами, опытными командирами. Все они внесли достойный вклад в укрепление мощи и силы российской армии. Уверен, нынешние суворовцы также войдут в число блестящей военной интеллигенции, которой всегда гордилась наша Родина. Благодаря вниманию и деятельному участию Министерства обороны Российской Федерации Северо-Кавказское суворовское училище вступает сегодня в новый этап своего развития", - сказал Битаров.