Глава МЧС поручил взять на особый контроль режимы работы водохранилищ в Татарстане

ТАСС, 4 сентября. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил взять на особый контроль режим работы водохранилищ и гидроузлов Волжско-Камского каскада в Татарстане. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Министр находится с рабочей поездкой в Татарстана, где вместе с главой республики Рустамом Миннихановым провел выездное координационное совещание, в ходе которого поручил контролировать работоспособность водохранилищ и гидроузлов, чтобы оперативно обеспечивать корректировку уровня воды. "Важно продолжать работу по выполнению превентивных мероприятий в регионе, учитывая возможные риски возникновения аномальных природных явлений. Особое внимание уделять информированию граждан о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития. Для этого необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы. Своевременно принятые меры позволят минимизировать возможный ущерб от ЧС, а также сохранить жизнь и здоровье людей", - процитировали Зиничева в пресс-службе.

Для Татарстана характерны подтопления объектов экономики и населенных пунктов как в период весеннего половодья, так и в результате дождевых паводков. Но в летний период Поволжье все чаще сталкивается с проблемой маловодья, что создает серьезные проблемы ряду отраслей экономики. В этому году весенний паводок прошел благополучно для регионов Среднего Поволжья, так как режимы работы водохранилищ были скорректированы в период паводка, что позволило не допустить подтоплений жилых и садовых построек.