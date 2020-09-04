Набор учеников в профильные медицинские классы увеличился втрое на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Новые профильные медицинские классы начали работу в школах Ставрополья в 2020 году. Число учеников в них достигло 56 человек, увеличившись втрое по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ).

Первый экспериментальный для края профильный класс "Медикус" был открыт в школе №1 города Ставрополя в 2017 году. В прошлом году университет заключил договоры о сотрудничестве со школами Кисловодска и Ессентуков, где в новом учебном году также открыли по профильному классу.

"В 2017 году к обучению приступило 18 человек, в 2018 году - 19, а в 2019 году - 18 человек <…> С сентября 2020 года в нашем крае к обучению приступили еще 56 учеников классов "Медикус", - сообщается на сайте университета.

В профильных классах ученики углубленно изучают латинский язык, химию и биологию, работают с детьми и университетские преподаватели. Специалисты отмечают, что открытие профильных классов позволяет повысить качество знаний абитуриентов, поступающих в медицинские университеты, и проводить профориентационную работу.

"Выпускники медкласса продемонстрировали более высокие показатели при сдаче ЕГЭ по всем профильным предметам. Cтудентами СтГМУ стали 12 человек, трое - студентами других медицинских вузов, еще два лицеиста поступили в высшие учебные заведения другого профиля", - поясняют в университете.

Для пополнения штата медаботников в крае университет также проводит целевой набор. "230 целевиков зачислены в СтГМУ [в 2020 году]. Кадровая проблема всегда была одной из самых главных в здравоохранении, особенно в районных больницах и поликлиниках. Поэтому будущие врачи, в основном, пытались уехать в большие города. Но сейчас все изменилось. Гарантия трудоустройства - целевое направление. Все время своего обучения целевики проходят практику на будущем рабочем месте", - сообщается на странице в Instagram общественного совета по здравоохранению краевого Минздрава.