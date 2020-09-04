Власти Дагестана заявили, что младшеклассники 90% школ обеспечены горячим питанием

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание для младшеклассников имеется в 90% дагестанских школ, не готовы к его организации пока 150 общеобразовательных учреждений региона. Об этом сообщили в пятницу на сайте главы Дагестана Владимира Васильева по итогам совещания с участием замминистра просвещения РФ Екатерины Толстиковой.

"Как отметила Екатерина Толстикова, на момент принятия решения по субсидиям не были готовы к организации горячего питания 604 дагестанские школы. Сейчас, по данным Роспотребнадзора республики, это количество уменьшилось до 150. Таким образом, доля охвата общеобразовательных учреждений горячим питанием составляет сегодня 90%", - говорится в сообщении.

По словам замминистра просвещения РФ, если удалось устранить недостатки в более чем 450 школах. "В оставшихся тоже можно это сделать и получить компенсацию в самое ближайшее время. Очень важно поставить сроки перед муниципалитетами по подготовке дорожных карт по устранению недостатков", - сказала Толстикова.

Кроме того, как отмечается, ведется работа по 44 малокомплектным школам. "Мы посмотрели их в нескольких районах - во многих малокомплектных школах питание организовано, несмотря на имеющиеся сложности. Родители были удивлены: ребята получают на обед и первое, и второе, и салаты, и горячие напитки. Действительно, очень большое разнообразие в меню. В целом работа проведена большая", - отметила замминистра.

Питание школьников в республике, как отметил Васильев, должно быть основано преимущественного на продуктах местного производства. "Обращаюсь к главам муниципальных образований: самое время подумать о том, чтобы не закупать продукцию за пределами республики. Если у нас есть хорошая качественная продукция, сертифицированная, то стоит пересмотреть позиции при закупках. Мы будем за это спрашивать", - заключил глава региона.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.