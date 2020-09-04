Росрыболовство заявило, что добыча рыбы в Дагестане выросла почти втрое с начала года

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Республике Дагестан за 8 месяцев текущего года вырос почти втрое по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"За восемь месяцев 2020 г. в Дагестане добыто 8 837 т рыбы. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда общий улов за этот промежуток времени составил 3 778 т", - рассказали в управлении.

Как отмечается, больше всего добыто кильки - 6 600 т, сельди - 836 т, кефали - 282 т. Всего на добычу выдано 205 разрешений, что почти на 15% больше, чем в прошлом году, подчеркнули в пресс-службе.

В управлении также отметили, что за последние два года существенно выросла добыча кильки в регионе. "Появилось несколько крупных добытчиков, которые планируют также наладить глубокую переработку и выпуск консервов в Дагестане. Так, компания "Дагрыбпром" в Каякентском районе намеревается реализовать инвестпроект стоимостью в 1 млрд рублей. Согласно проекту в день будет перерабатываться до 100 т рыбы", - рассказали в пресс-службе, добавив, что предполагается создание 450 рабочих мест.

В 2019 г. в Дагестане выловили в общей сложности около 10 тыс. т рыбы - результат стал рекордным за последние 20 лет. Ранее в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова сообщали, что в 2020 г. в Дагестане может быть добыто до 20 тыс. т кильки.