Ректором Пятигорского госуниверситета переизбран Александр Горбунов

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ректором Пятигорского государственного университета (ПГУ), который является крупным образовательным центром Северного Кавказа, избран действующий глава вуза Александр Горбунов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе учебного заведения.

"В соответствии с плановым графиком выборов ректоров, утвержденным Минобрнауки России, состоялась конференция работников и обучающихся ПГУ по выборам ректора ПГУ. По результатам тайного голосования 89% набрал действующий глава вуза Александр Горбунов, который возглавляет университет с 2005 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями вуза помимо Горубнова были выдвинуты еще два кандидата: проректор по академической политике, контролю качества образования и информатизации Юрий Гранкин, проректор по управлению развитием инновационной среды, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и региональному взаимодействию Армен Вартанов. Все кандидаты успешно прошли аттестацию Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования России.

"В выборах ректора университета приняли участие 157 делегатов: члены Ученого Совета ПГУ, а также преподаватели и сотрудники, выдвинутые от своих подразделений и кафедр, представители студенческого самоуправления. В своих выступлениях кандидаты представили предложения по реализации программы дальнейшего развития университета (которые заранее были опубликованы на официальном сайте университета), ответили на вопросы коллег и обучающихся. В прениях приняли участие десять человек", - сказано в пресс-релизе. По данным пресс-службы, согласно уставу ПГУ, ректор избирается сроком до пяти лет и утверждается Министерством науки и высшего образования РФ.

Пятигорский государственный университет - крупный образовательный, научно-исследовательский и инновационно-технологический центр Юга России и Северного Кавказа. В системе ПГУ обучаются около 4,5 тыс. студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около двух тыс. слушателей системы непрерывного образования из России и зарубежных государств.

Горбунов Александр Павлович - профессор, доктор экономических наук, кандидат исторических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, председатель Общественного Совета города Пятигорск. Является автором и соавтором более 280 научных и методических работ в области теории управления, теории организации, отечественной и зарубежной истории, исследования проблем высшей школы, экономической теории, вузовского менеджмента, инновационной экономики.