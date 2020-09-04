Эксперт заявил, что онлайн-опыт "Машука" позволит организаторам узнать интересы участников

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Опыт проведения Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в онлайн-режиме поможет лучше проанализировать интересы участников и использовать это при формировании программы будущих форумов. Такую возможность дали цифровые профили каждого участника, сообщил ТАСС начальник управления по молодежной политике Ставропольского края Егор Басович.

Форум "Машук" ежегодно проводится в конце лета у подножия одноименной горы в городе Пятигорске на Ставрополье. В 2020 г. в связи с пандемией он прошел в дистанционном режиме, собрав около 4 тыс. участников из 80 регионов России. Каждый из участников имел свой цифровой профиль, который позволял отслеживать его активность.

"Мы смогли оценить, оцифровать участников. У каждого был свой цифровой образ - сколько человек занимался, какие лекции он посещал. Вся эта информация позволит нам сделать анализ того, что участникам интересно, на чем стоит сосредоточить внимание и так далее. Мы как организаторы для себя сделаем выводы при проведении следующих форумов. Следующий "Машук" уже точно будет личностно ориентированным, участникам будет предложено то, что им будет максимально интересно", - сказал Басович.

В 2020 г. все лекции, общение с почетными гостями, презентация проектов на грантовом конкурсе проходили в онлайн-режиме. "Машук" в 2020 г. получился, как мы говорим, без границ. И это здорово. Думаю, что эти формы работы в любом случае останутся. Но от офлайн-формата мы не откажемся, потому что очень важно именно личное общение и сама атмосфера "Машука", - отметил начальник управления.

Дистанционный формат работы даже при проведении очных форумов можно будет использовать для максимального охвата желающих участвовать в "Машуке". "Эти отработанные дополнительные возможности обязательно будем использовать. Возможно, будут оцифрованы образовательные программы, обучающие лекции, выступления гостей и экспертов. Все это после оцифровки может быть предоставлено большим пакетом тем, кто не сможет лично приехать на "Машук". Таким образом будет предоставлена возможность стать участником форума онлайн", - пояснил Басович.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа в три основные смены. По итогам этих смен были отобраны 325 лучших участников, они смогут приехать на дополнительную очную смену форума, которая пройдет с 15 по 20 сентября. Тематикой смены станет роль молодежи в национальных проектах, цифровая трансформация как драйвер целей национального развития.