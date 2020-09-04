Экспедиция в Арктике нашла батарею времен Великой Отечественной войны на острове у Таймыра

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники второго отряда комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) обнаружили на острове Нансена в Карском море артиллерийскую батарею времен Великой Отечественной войны и установили памятную табличку. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Северного флота.

"Второй отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, действующий на ледоколе "Илья Муромец" в районе северо-западного побережья Таймыра, воздал почести защитникам советской Арктики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На острове Нансена в Карском море исследователи нашли артиллерийскую батарею № 265. На позиции были обнаружены предметы быта времен войны и установлена памятная табличка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что исследователи уточнили также координаты артиллерийской батареи № 264 на полуострове Михайлова, обследовали остров Геркулес, обнаружив следы экспедиции Русанова, мыс Вильда, бухту Эклипс и знак на месте зимовки Эклипс. На острове Белуха участники экспедиции возложили венок к маяку - памятнику в честь подвига ледокольного парохода "Александр Сибиряков", погибшего в неравном бою с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" 25 августа 1942 года, а затем обследовали полярную станцию на острове Правды.

"Подводные исследования экспедиции позволили определить положение на грунте останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно, одно из них может быть ледокольным пароходом "Вайгач", - уточнили на флоте.

В ближайшее время ледокол "Илья Муромец" присоединится к кораблям арктической группировки Северного флота и продолжит плавание по маршруту Северного морского пути на восток. Следующие исследования экспедиция проведет в районе мыса Челюскин - самой северной точки на континенте Евразия. Всего с начала экспедиции ледокол "Илья Муромец прошел более 2 000 миль по Баренцеву и Карскому морям.