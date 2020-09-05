В Пензе после реконструкции открыли цветомузыкальный фонтан

ПЕНЗА, 5 сентября. /ТАСС/. Светомузыкальный фонтан открыли в субботу после реконструкции в Пензе. Мероприятие прошло в рамках празднования дня города.

Светомузыкальный фонтан открыли в Пензе в 1977 году, в 2019 году началась его реконструкция. Эти работы, а также благоустройство Фонтанной площади финансировались из бюджета Пензенской области, Пензы и из средств Сбербанка.

"Это место притяжения для горожан разных возрастов. Его реконструкция стала масштабным событием в жизни областного центра, за ее ходом пристально наблюдатели тысячи людей, которые с нетерпением ждали открытия объекта. Уверен, что теперь здесь яблоку негде будет упасть, потому что благодаря руководству Сбербанка нам удалось создать очень современную, комфортную, интересную зону отдыха и для детей, и для взрослых", - сказал на церемонии открытия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фонтан включает центральную чашу с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные площадки со струями воды. Общий размер фонтанного комплекса 53 на 13,4 м. Объект оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой. Для подсветки струй используются более 300 светильников.