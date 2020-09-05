Под Брянском открыли первый Ледовый дворец из шести запланированных к сдаче в этом году

ТАСС, 5 сентября. Открытие первого из шести строящихся в регионе Ледовых дворцов прошло в субботу в Стародубе Брянской области. На строительство объекта из регионального бюджета направили почти 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Брянской области.

"Сегодня открыт новый Ледовый дворец в Стародубе, построенный по областной программе. В этом году в Брянской области строится шесть Ледовых дворцов, и вот первый сдали. За счет средств областного бюджета строятся шесть бассейнов, и один в поселке Климово уже сдали. А всего за последние пять лет построили 35 спортивных объектов. Строится грандиозный Дворец единоборств", - приводятся в сообщении слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Он отметил, что региональные власти поставили перед собой задачу в ближайшие 3-4 года обеспечить каждый район области Ледовым дворцом, физкультурно-оздоровительным комплексом и хорошим футбольным полем.

Право сыграть первый матч на новом льду получили хоккейные команды "Красные звезды" и сборная правительства Брянской области. Символически вбросили шайбу губернатор Александр Богомаз и руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов, который находился в регионе с рабочей поездкой. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Красных звезд".

Ледовый дворец в городе Стародубе - один из 12 спортобъектов, на строительство которых по программе "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" выделили 2,2 млрд рублей. Как сообщалось, в начале июня власти региона решили перенести сроки возведения пяти сооружений на 2021 год, так как около 1 млрд рублей направили на борьбу с пандемией коронавируса. Ледовый дворец стал вторым спортивным объектом, который открыли в 2020 году, 2 сентября ввели в эксплуатацию бассейн в Климовском районе. Готовность еще пяти объектов превышает 90%.