Юбилей музея Есенина в Константинове отметили джазовым фестивалем с участием Игоря Бутмана

ТАСС, 6 сентября. Музыкальный фестиваль "ЕсенинJazz" с участием Народного артиста России Игоря Бутмана и его квинтета, который открылся в воскресенье, стал центральным событием празднования 55-летия Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове Рязанской области. Мероприятие также приурочено к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, сообщил ТАСС организатор фестиваля Геннадий Филин.

"С 2011 года творческий центр Feelin"s из Рязани реализует международный проект "ЕсенинJazz", который объединяет зарубежные и российские музыкальные традиции. Итогом этой работы стал наш фестиваль, который мы проводим впервые и в этом году посвятили юбилею Сергея Есенина и музея-заповедника. Почетным президентом фестиваля стал Народный артист России Игорь Бутман, который является нашим давним партнером", - сказал он.

Геннадий Филин также добавил, что из-за пандемии в Рязанскую область не смогли приехать музыканты и исполнители из США, Бельгии, Италии. В ходе фестиваля они передадут привет зрителям с помощью телемоста.

В фестивале принимают участие квинтет Игоря Бутмана, рязанские коллективы Feelin"s и "Мама джаз", а также приглашенные исполнители. Особый акцент сделан на творчество Сергея Есенина - на фоне воспетых поэтом пейзажей прозвучат джазовые версии популярных песен на его стихи "Отговорила роща золотая", "Клен ты мой опавший", "Не жалею, не зову, не плачу".

Музыкальный фестиваль "ЕсенинJazz" проводится творческим центром Feelin"s при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Рязанской области, Министерства культуры и туризма Рязанской области и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Планируется расширение площадок мероприятия - концертные локации расположатся на территории рязанского эколого-туристского кластера вокруг областного центра и в самой Рязани.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове в Рыбновском районе Рязанской области, где родился Сергей Есенин, и памятных мест в городе Спас-Клепики. Сегодня музей-заповедник - один из крупнейших музейных комплексов в стране, включающий, кроме усадьбы родителей поэта, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, дом священника И. Я. Смирнова, литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Лидии Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.