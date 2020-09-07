Проекты российско-японского сотрудничества в Арктике обсудят на семинаре в Якутске

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Проекты в области социально-экономического развития Севера и Арктики, технологии для арктических регионов обсудят участники российско-японского семинара "Холодные земли", который пройдет 30 сентября в Якутске. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета, первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный.

"Среди заявленных тем - мониторинг и прогнозирование экологического состояния диких северных оленей, экологические проекты развития арктических территорий, состояние сообщества арктических островов и их адаптация к изменению климата, развитие дата-центров в Арктике", - рассказал Присяжный, отметив, что обсуждение проектов встроено в мероприятия Северного форума в Якутске, который пройдет с 27 по 30 сентября.

Семинар проводится в рамках Года японо-российских межрегиональных обменов, уточнил собеседник агентства.

Организаторами являются секретариат платформы подготовки кадров для японо-российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов и министерство образования и науки Якутии. Семинар проводится для представителей японских и российских университетов, компаний и государственных органов.

Секретариат платформы подготовки кадров для японо-российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов (Human Resource Development Platform for Japan-Russia Economic Cooperation and Personnel Exchange, HaRP), созданного на базе департамента международного сотрудничества Университета Хоккайдо.

Северный форум по устойчивому развитию планируется провести 27-30 сентября в Якутске. Основная тема форума в 2020 году - возможности развития транспортной инфраструктуры северных территорий и Арктики. В рамках форума основное внимание будет уделено северо-восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества.