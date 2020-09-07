Новорожденные на Камчатке получили первые подарки от правительства региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Подарочный набор от правительства края, состоящий из первых и самых необходимых вещей для младенцев, начали вручать родителям на Камчатке при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Новая мера поддержки была инициирована врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым в середине июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Первыми обладателями наборов стали мамы, родившие малышей 1 сентября 2020 года. Таких в краевом роддоме было четыре. Это достаточно серьезный набор предметов первой необходимости и одежды для ребенка. Его примерная стоимость - 8 500 рублей. Я думаю, что в системе мер социальной поддержки семей с детьми эта мера станет достаточно значимой и весомой", - цитирует пресс-служба врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгения Меркулова.

Как рассказала ТАСС руководитель объединения активных мам Камчатки Валерия Толмачева, содержимое подарка, действительно, очень ценное. "Прекрасно подобранные вещи, ничего лишнего, все нужное для первых дней жизни. Считаю, что это прекрасное первоначальное подспорье для новоиспеченных родителей", - сказала Толмачева.