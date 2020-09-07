Новое объединение добровольцев Бурятии проведет учения по оказанию помощи при наводнении

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Несколько добровольческих организаций Бурятии объединились в единый ресурсный центр, первое их совместное учение будет нацелено на отработку действий в условиях масштабного наводнения. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель автономной некоммерческой организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин.

Второй год подряд ученые отмечают повышение уровня воды в реке Селенге, главном притоке озера Байкал: маловодный период в бассейне Байкала сменился многоводным. Летом 2019 года, по словам главы региона Алексея Цыденова, до начала наводнения не хватило 20 см, в некоторых местах вода вышла на пойму на 1,5 метра, летом 2020 года история практически повторилась. В затопляемой зоне города Улан-Удэ живут 48 тыс. человек.

"Наводнения, угрозы сильного землетрясения всегда актуальны в нашем регионе. Важной в таких условиях становится готовность добровольцев реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнением. Чтобы более эффективно организовывать работу волонтеров, которые имеют профессиональные навыки по оказанию первой помощи, по проведению аварийно-спасательных работ, по реагированию на сложные кризисные ситуации, мы создали Байкальский ресурсный центр добровольчества по реагированию в чрезвычайных ситуациях и безопасности. Первое наше мероприятие - учение по отработке действий при наводнении, которое пройдет 18-19 сентября на левобережной части Улан-Удэ, где в затопляемой зоне находится много жилых домов", - сказал Бородин.

В новое объединение добровольцев вошли такие организации, как "Добровольческий корпус Байкала", имеющий опыт тушения природных и торфяных пожаров начиная с 2015 года, а также опыт ликвидации последствий крупных пожаров в населенных пунктах: в 2017 году волонтеры помогали справиться с последствиями стихийного бедствия в поселке Черемушки, где лесной пожар перекинулся дома, в результате сгорели 28 строений, 19 из которых - жилые. В объединение вошли региональное отделение Центра по поиску пропавших людей "Лиза Алерт", "Большая Байкальская тропа", члены которой имеют опыт в работе с туристской инфраструктурой в труднодоступной местности, Федерация экстремальных видов спорта "Байкальский экстрим" - у ее членов большой опыт по оказанию первой медицинской помощи, опыт реагирования в сложных ситуациях на воде. Также это добровольная пожарная охрана, которая работает в сельских поселениях Бурятии.

"На базе созданного единого ресурсного центра мы сможем обмениваться материальными запасами, инструментами, техническими средствами, амбарным оборудованием. Мы сможем оперативно привлекать наших добровольцев, - пояснил Бородин. - Наша инициатива по созданию такого объединения поддержана ГУ МЧС по Бурятии, а также республиканским агентством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям".

Строительство дамбы

18 августа на совещании в Благовещенске глава Бурятии обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать финансированием проект по строительству дамбы в Улан-Удэ, которая сможет защитить от наводнений около 50 тыс. человек. Уже готова проектная документация, стоимость защитного сооружения - 6,5 млрд рублей. Оценочный ущерб, который может быть причинен наводнением при отсутствии дамбы, 340 млрд рублей.