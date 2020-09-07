Ученые назвали условия в селе на Ямале подходящими для сельскохозяйственной деятельности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Результаты экспедиции ученых Научного центра изучения Арктики показали благоприятные условия для развития сельского хозяйства в селе Ямгорт Шурышкарского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Научного центр изучения Арктики.

"Ученые Научного центра изучения Арктики провели комплексный экологический мониторинг в селе Ямгорт Шурышкарского района. В ходе работ исследованы морфология почв, измерена мощность плодородного слоя, отобраны образцы почв и поверхностных вод. Научные сотрудники сектора охраны окружающей среды провели обследование берегов реки Сыня. По результатам экспедиции специалисты сделали выводы о благоприятных условиях для развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

По словам кандидата заведующего сектором охраны окружающей среды, кандидата географических наук Романа Колесникова, приведенным в сообщении, мощность плодородного слоя на полях, используемых ранее для выращивания картофеля, доходит до 30 и более сантиметров, что является хорошим показателем.

Собранные образцы почв и воды, по информации пресс-службы, будут переданы в химико-аналитическую лабораторию научного центра для определения содержания в них нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, при этом визуально поверхностные воды реки Сыня не загрязнены, берега не захламлены. "Это делает район исследований привлекательным для развития организованного туризма. Опрос населения показал, что год от года число прибывающих неорганизованных групп растет. Местные жители привлекаются в качестве проводников", - уточняется в сообщении.

В августе 2018 года сообщалось, что ямальские ученые приступили к трехлетнему проекту по изучению экологического состояния почв в поселках и городах автономного округа и влияния на нее промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе в селе Ямгорт. Как поясняли ТАСС в пресс-службе, до этого таких масштабных исследований со сбором образцов почв во всех населенных пунктах округа, включая отдаленные территории, никогда не проводились, поэтому проект позволит получить комплексную информацию.

Исследования проводятся в рамках масштабного проекта, поддержанного грантами Российского фонда фундаментальных исследований и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В сборе материала задействованы сотрудники Научного центра изучения Арктики совместно с представителями СПбГУ и Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Также в проекте участвуют ученые и специалисты из РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ.