На Ставрополье построят пять объектов водоснабжения по федеральной программе

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Качественное водоснабжение получат 56 тыс. жителей Ставрополья, проживающих в нескольких населенных пунктах региона. Здесь по федеральной программе построят пять объектов водоснабжения за 130 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"Пять объектов водоснабжения от Ставрополья вошли в федеральную подпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено более 130 млн рублей. Работы начнутся уже этой осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство двух объектов уже готово к старту. Это подводящие водоводы протяженностью порядка 6 км для микрорайонов №8 и 9 в селе Кочубеевском и реконструкция разводящих сетей водоснабжения протяженностью 1,3 км села Солдато-Александровское. По этим объектам заключено соглашение между Минсельхозом края и ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", получено разрешение на строительство, сейчас закупаются материалы для выполнения работ и ведутся подготовительные работы.

"Еще три объекта в Георгиевском горокруге, Новоселицком и Курском районах получили положительное заключение экспертизы и ждут разрешения на строительство. В частности, в станице Георгиевской Георгиевского горокруга и в поселке Рощино Курского района планируется строительство разводящих сетей водопровода: 2,8 км в ст. Георгиевской (второй этап строительства) и 4 км в п. Рощино", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, запланировано строительство сетей водоснабжения в селе Падинское. После получения разрешения на строительство, закупки необходимых материалов и подготовительных процедур крайводоканал приступит к выполнению работ. Реализация пяти проектов решит проблему дефицита воды для жителей пяти населенных пунктов с населением 56 тыс. человек.