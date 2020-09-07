Инфекционный госпиталь в КБР возобновил работу из-за роста количества заболевших

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Госпиталь для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией возобновил работу в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за роста количества больных. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном Минздраве.

"Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций на базе "Межрайонной многопрофильной больницы" в с. Анзорей, сюда поступили первые больные с коронавирусной инфекцией. В госпитале развернуто 142 койки, оснащенных кислородной подводкой", - говорится в сообщении.

Отмеченный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с активной миграцией населения в период отпусков, поясняют в Минздраве КБР. Аналогичные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас наблюдаются практически во всех регионах страны.

"В период отпусков люди выезжают в места массового отдыха, где в условиях продолжающейся пандемии вероятность заразиться выше. Речь идет не только о выездах наших жителей, но и туристах, которые приезжают в республику из других регионов", - добавили в ведомстве. Врачи просят жителей республики соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, держать дистанцию, часто мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. При повышении температуры, проявлении других симптомов ОРВИ необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР, по состоянию на 7 сентября в КБР зарегистрировано 6 724 случая заражения коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 33). Из числа заболевших выздоровели 6 202 человека (плюс 14 за сутки), умерли 79 человек. "В госпиталях получают медицинскую помощь 514 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 27 человек", - отмечается в сообщении оперштаба.