Центр инновационного творчества для молодежи построят в КЧР в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Центр молодежного инновационного творчества появится в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2021 году. В понедельник в честь празднования Дня республики и города Черкесска в основание будущего центра была заложена символическая капсула, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Уже в следующем году рядом с самым большим игровым комплексом в республике "Адмиралтейство" в городе Черкесске появится современное здание Центра молодежного инновационного творчества. Центр станет местом встречи для школьников и студентов - всех, кому близка творческая деятельность и кто хочет развиваться в этом направлении", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что новый центр позволит молодежи реализовать свой потенциал. "Проект очень современный и красивый. <…> Сейчас у наших детей есть огромные возможности творчески развиваться, получать новые знания и навыки, достигать высот, быть востребованными специалистами. И новый центр как раз станет таким местом - местом выбора будущего", - написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

В 2020 году в связи с пандемией власти КЧР приняли решение отменить массовые мероприятия в праздничный день. В регионе пройдет открытие социальных, спортивных и других объектов во всех 12 районах и городах.