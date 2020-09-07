ОНФ предлагает назвать именами участников Великой отечественной несколько улиц Нальчика

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагает присвоить имена известных участников Великой Отечественной войны двум улицам города Нальчика, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе движения.

"Эксперты тематической площадки ОНФ "Культура" в КБР в год 75-летия Великой Победы обратились в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик с предложением увековечить память известных участников войны, которые имеют отношение к городскому округу, и назвать несколько безымянных улиц в столице республики в честь героев, которые стояли на страже своей страны в годы войны", - говорится в сообщении.

При выборе локации учитывалось несколько критериев: это должны быть места, где происходили значимые события для военной истории, место должно быть связанное с жизнью, работой, деятельностью самого участника войны. Общественники просят назвать проезд (переулок), не имеющий названия, от проспекта Кулиева до улицы Карашаева именем Ивана Ильича Полищука - фронтовика, командира саперного подразделения.

"Иван Полищук участвовал в боях за освобождение Ставрополя, Ростовской области, Украины. Награжден орденами Красной Звезды и имеет звание почетного гражданина Нальчика. К тому же благодаря настойчивости и инициативе Ивана Ильича в 2010 г. Нальчику было присвоено почетное звание "Город воинской славы", - напомнили в ОНФ.

Именем Самеда Темукуевича Чапаева активисты предложили назвать улицу в новом микрорайоне Ак-Тау, вблизи сельского поселения Хасанья, входящего в городской округ Нальчик. Самед Чапаев был награжден медалью "За Отвагу" посмертно в 1943 г., когда в бою взял весь удар противников на себя, чтобы обеспечить продвижение советских солдат вперед, был ранен, получив 14 огнестрельных ранений и эвакуирован в госпиталь, через 10 дней лейтенант Чапаев скончался от полученных ранений.

Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийскому проекту "Улица Героя", который запущен ОНФ в год 75-летия Великой Победы. Скверам, аллеям, улицам и переулкам присвоят имена советских героев - ветеранов войны. Звания "Город воинской славы" Нальчик был удостоен указом президента РФ 25 декабря 2010 года. Почетное звание присваивается отдельным городам "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества". Нальчик держал оборону два с половиной месяца.