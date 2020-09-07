Роструд помог вернуть более 6 млн рублей работникам аэропорта Нальчика

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) помог вернуть более 6 млн рублей сотрудникам аэропорта Нальчика, которые на получали зарплату с апреля 2020 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Территориальный орган Роструда в Кабардино-Балкарской Республике восстановил права 228 работников ООО "Аэрокомплекс". По итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекцией труда на предприятии, работникам была выплачена задержанная заработная плата за апрель - июнь. Сумма выплат составила 6,3 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за допущенные правонарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.