Строительство двух новых парков в Чечне начнется в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Новые парки стоимостью около 180 млн рублей создадут в 2021 г. в чеченских городах Шали и Курчалой на средства грантов Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор департамента приоритетных проектов и программ регионального Минстроя и ЖКХ Фатима Шамсудинова.

"Строительство общественных зон в городах Шали и Курчалой начнется в 2021 г. Эти города стали обладателями грантов благодаря победе в конкурсе, проводимом Минстроем России по нацпроекту "Жилье и городская среда". В общей сложности регион получит около 180 млн рублей", - отметила Шамсудинова.

По ее словам, в номинации "Малые города с численностью от 50 000 до 100 000 человек" победил проект центрального парка города Шали площадью более 50 тыс. кв. м. На его реализацию федеральный центр выделит около 100 млн рублей. "Лучшим также признан проект благоустройства общественных территорий по проспекту Ахмат-Хаджи Кадырова в городе Курчалой. Идеи разработаны при взаимодействии команды дизайнеров, архитекторов и специалистов регионального центра компетенций при участии специалистов муниципальных образований и министерства", - добавила собеседница ТАСС.

Согласно описанию, проект города Шали разбит на две условные зоны - "прошлое" и "настоящее", между которыми расположен водоем с эклектичным мостом в смешанном стиле старинной архитектуры с современными деталями. В центральном парке предусмотрено создание торговых рядов из павильонов в национальном стиле, площадок для отдыха детей и взрослых, а также открытый амфитеатр. Проект благоустройства в городе Курчалой позволит превратить территорию в комфортное пространство для повседневного отдыха, новую точку притяжения городского масштаба. Власти рассчитывают, что уникальные сооружения, малые архитектурные формы, удобные пешеходные зоны и функциональное наполнение сделают городской парк и общественное пространство привлекательным для посещения.

Чечня уже участвовала в конкурсе в 2018 г. и получила грант в размере 100 млн рублей на строительство первого городского парка отдыха "Марта" площадью 56 тыс. кв. м в чеченском городе Урус-Мартан. Он включает в себя искусственный пруд со смотровыми площадками, зоны детского отдыха, летний фуд-корт, амфитеатр и смотровые площадки.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Министерством строительства и ЖКХ России с 2018 г. , и в общей сложности за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны.