Полуфиналисты "Лидеров России" станут участниками первого кадрового конкурса в КЧР

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Полуфиналисты всероссийского конкурса "Лидеры России" станут участниками первого проекта "Кадровый резерв" в Карачаево-Черкесии (КЧР). В финальную часть кадрового конкурса включены шесть человек, сообщили в понедельник в дирекции "Кадрового резерва".

"В число участников второго подэтапа полуфинала проекта "Кадровый резерв" включены полуфиналисты всероссийского конкурса "Лидеры России 2020" от Карачаево-Черкесии. Полуфиналистам <…> было предложено на выбор стать участниками проекта "Кадровый резерв" либо стать его соорганизаторами", - сообщается на странице дирекции конкурса в Instagram.

По данным дирекции конкурса, стать участниками проекта "Кадровый резерв" пожелали шесть полуфиналистов "Лидеров России". Первый кадровый проект стартовал в республике в конце января 2020 года. На первом этапе прошли регистрационная компания, этапы онлайн-тестирования и контрольного тестирования. Конкурсанты отвечали на вопросы по трем блокам: психодиагностические тесты, тестирование по областям знаний и ситуационные задачи.

В очный этап конкурса, который пройдет с 10 сентября по 13 сентября в городе Черкесске, прошли 109 человек. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского института РАНХиГС, в течение четырех дней команды участников разработают проекты развития республики.

"Проект задуман инициаторами для оценки потенциала развития участников и уровня их управленческой готовности к замещению должностей разного уровня. География участников проекта представлена почти двумя десятками субъектов РФ, превалируют уроженцы Карачаево-Черкесской Республики. Род деятельности участников, также обширен, здесь и государственные, муниципальные служащие, предприниматели, общественные деятели, активная молодежь", - уточнили в пресс-службе.