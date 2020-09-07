Во Владикавказе открылся современный образовательный центр

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Современный образовательный центр "Эрудит" открылся во Владикавказе, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Отрадно, что в учебном заведении работает талантливый коллектив педагогов, которые нацелены на воспитание здоровых, активных, гармонично развитых членов общества. Желаю школе бережно хранить и приумножать сложившиеся за многие годы добрые традиции. Педагогическому коллективу - новых творческих достижений, а учащимся - успешного овладения знаниями! Смело и уверенно открывайте мир знаний и получайте "пятерки"!", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

В центре на 500 мест созданы возможности помимо дошкольного и начального образования реализовать программу основного общего образования.

Трехэтажное здание с кабинетами, библиотекой, спортивным, актовым и гимнастическим залами, уютной столовой и благоустроенной прилегающей территорией отвечает всем современным образовательным стандартам. На пришкольной территории обустроены теннисный корт, баскетбольная и игровая площадки, стадион.

Строительство объекта стало возможным благодаря мероприятиям по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ национального проекта "Жилье и городская среда".

Центр образования "Эрудит" - особое учебное заведение Владикавказа, в котором многие годы успешно реализуется программа преемственности детский сад - начальная школа. Дети здесь имеют возможность всестороннего развития благодаря внеурочной деятельности. В 2019 году прогимназия "Эрудит" стала лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса "Гордость отечественного образования". Североосетинская школа оказалась в числе 700 лучших образовательных учреждений страны.