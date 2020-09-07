Выставки, шоу и фестивали пройдут до конца года в Ингушетии к юбилею единения с Россией

МАГАС, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены провести в регионе тематические фестивали, флешмобы, выставки и конкурсы, приуроченные к 250-летнему юбилею вхождения республики в состав России, программа праздничных мероприятий рассчитана до конца года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Праздничная программа обещает быть насыщенной и зрелищной, в план включены масштабные мероприятия в республике и за ее пределами. Утвержденный план мероприятий к празднованию юбилейной даты охватывает издательскую деятельность и создание фильмов об истории взаимоотношений Ингушетии с Россией. До конца года в регионе будут проходить тематические спектакли, танцевальные постановки, литературные вечера, фестивали, конкурсы, выставки, молодежные флешмобы", - передает пресс-служба слова министра культуры республики Темерлана Дзейтова.

Как сообщается, основные мероприятия пройдут на обновленном центральном стадионе в Сунже, жителей и гостей республики ждет театрализованное представление, концерт с участием приглашенных артистов, а также выступление всадников и авиашоу. Большой концерт состоится и в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, а также планируются Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме РФ, регионах России и странах СНГ.

"Предложено установить большие экраны с прямой трансляцией в муниципальных парках для жителей, которые не смогут попасть на главные площадки проведения торжеств, чтобы каждый смог почувствовать атмосферу праздника", - говорится в сообщении.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.