Совместную реабилитацию для детей с ОВЗ и наркозависимых впервые организовали в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Бесплатные 10-дневные курсы реабилитации впервые организовали совместно для наркозависимых после медицинского лечения, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Лотос" в Карабудахкентском районе Дагестана. Курсы проводятся на средства грантов главы Дагестана и министерства труда и социального развития республики, рассказал ТАСС в понедельник директор центра Магомедтагир Эскендеров.

"В нашем центре успешно идет реализация одновременно двух проектов - "Адаптация и дальнейшая реабилитация наркозависимых после медицинского лечения" на средства гранта министерства труда и социального развития Дагестана и "Организация летнего интенсива "Содействие - 2020" по реабилитации детей, страдающих аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями, с применением анималотерапии, иппотерапии, арт-терапии и других методик на средства гранта главы Дагестана", - сказал Эскендеров.

По его словам, реализация проектов будет проходить в течение 10 дней. "Всего в обоих проектах участвуют более 40 человек. Группа "зависимых" ребят из разных центров республики - более 20 человек, над ними шефство взяли наши аксакалы - "серебряные" волонтеры, которых мы привлекли к участию в проекте. Вторая группа - 10 детей с ОВЗ с десятью родителями", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что "подобное объединение проектов с разной категорией людей на одной площадке происходит впервые". "Этот проект инновационный. Объединив оба проекта, где "серебряные" волонтеры берут шефство над наркозависимыми, а они, в свою очередь, - над детьми с ОВЗ, вместе с которыми и реабилитируются, мы надеемся, что внесем большой вклад как в реабилитацию таких детей и "зависимых", так и в развитие "серебряного" волонтерства", - сказал директор центра.

Он сообщил, средства грантов направлены на оплату проживания и питания детей и их родителей, а также труда привлеченных специалистов.

Магомедтагир Эскендеров уточнил, что изначально центр "Лотос" был ориентирован на работу со спортсменами. В 2015 году для собственных нужд арендовали лошадей, а потом в "Лотос" приехали родители детей, страдающих ДЦП, и рассказали руководству центра о том, какие результаты дает иппотерапия. После этого было принято решение о создании такого центра, в котором на сегодня, кроме берега Каспийского моря, имеются лошади, различные тренажеры, в том числе иппотренажер, свое подсобное хозяйство, что в комплексе способствует реабилитации особенных групп населения, в том числе детей и их родителей.