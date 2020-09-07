Новые дома культуры, парки и скверы открыли в Карачаево-Черкесии в День республики

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Дома культуры, спортивные объекты, обновленные парки и скверы открылись в 12 районах и городах Карачаево-Черкесии в понедельник. Торжественные церемонии прошли в честь Дня республики и города Черкесска, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В праздничный день во всех городах и районах Карачаево-Черкесии одновременно открылись 12 социальных, спортивных и культурных объектов <…> Двери распахнули Дома культуры в ауле Эльбурган Абазинского района, Каменномост Карачаевского района, Адиль-Халк Ногайского района, селе Курджиново Урупского района. Новые благоустроенные парковые зоны появились в селе Садовом Адыге-Хабльского района, станице Зеленчукской Зеленчукского района и ауле Бесленей Хабезского района", - говорится в сообщении.

В городе Усть-Джегута в понедельник был открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс, который стал одним из крупнейших в районе. В Черкесске открыт новый ясельный корпус детского сада № 34 "Журавлик".

"Объекты спортивной инфраструктуры в День республики появились в Карачаевском городском округе, Малокарачаевском и Прикубанском районах: это универсальная спортплощадка в Теберде, воркаут-площадка в селе Красный Курган и спортивный зал в селе Ильичевское", - пояснили в пресс-службе.

Власти Карачаево-Черкесии ранее в связи с пандемией приняли решение отменить массовые мероприятия в День республики. Праздники и гуляния заменили на массовое открытие социальных, культурных и других объектов.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года отмечаются в один день - 7 сентября.