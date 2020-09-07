Театры и концертные залы Дагестана откроют сезон в онлайн-режиме

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Дагестанские театры откроют новый театральный сезон в режиме онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского Минкультуры со ссылкой на министра Зарему Бутаеву.

"К сожалению, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация не позволяет нам работать в привычном формате, и мы вынуждены продолжить работу в режиме онлайн. В связи с этим, открытие театральных и концертных сезонов, проведение запланированных в рамках нацпроекта ("Культура" - прим. ТАСС) широкомасштабных мероприятий мы осуществим дистанционно, без зрителей в зале, но с последующей трансляцией на медиа-платформах", - привели в пресс-службе слова Бутаевой.

По ее словам, в настоящее время в Дагестане по согласованию с главным санитарным врачом республики принято решение о возобновлении работы библиотек и музеев в обычном режиме, в этих учреждениях разрешено присутствие посетителей. Для театров и концертных организаций ограничительные меры продолжают действовать.

По данным республиканского министерства культуры, в Дагестане функционируют 12 театров, в том числе несколько национальных - аварский, кумыкский, даргинский, лакский, лезгинский, азербайджанский, ногайский, табасаранский, а также театр оперы и балета, театр кукол и театр поэзии.

По данным республиканского оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 11520 случаев заражения коронавирусом, в том числе 78 - за последние сутки. С начала пандемии в республике умерли 510 человек, выздоровели 9977 человек.