Число бюджетных мест в Кабардино-Балкарском госуниверситете выросло на 3%

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) им. Х. М. Бербекова выросло на 3% по сравнению с исходными цифрами приема на 2020 год. Об этом сообщил ТАСС проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ Артур Кажаров.

"Объем контрольных цифр приема на обучение по всем программам профессионального образования за счет средств федерального бюджета на текущий учебный год составлял 1663. 31 июня нам были выделены дополнительные места приказом Министерства науки и высшего образования РФ, теперь их 1711", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, 18 из новых мест предназначены для обучения по программам бакалавриата, а еще 40 - по программам ординатуры. По словам проректора, все места на очную и очно-заочную формы обучения заполнены, осталась только заочная форма обучения. "Бюджетных мест больше всего по таким направлениям, как биология, история, прикладная информатика и лечебное дело - от 30 до 35 мест. Это бакалавриат и специалитет", - рассказал Кажаров.

Ранее сообщалось, что число бюджетных мест для приема на обучение по программам ординатуры в Кабардино-Балкарском государственном университете увеличилось на 55 по сравнению с прошлым годом.

Кабардино-Балкарский государственный университет занимает место в сотне лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования, две из которых на английском языке. КБГУ - это более 16 тыс. студентов. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет. В вузе обучаются порядка 1,6 тыс. иностранных студентов из почти 50 стран.