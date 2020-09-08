В Приморье тайфун "Хайшень" принес до полуторамесячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Ослабевший до циклона тайфун "Хайшень" за прошлую ночь принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах выпало больше месячной нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра во вторник.

"Согласно траектории тайфуна основные дожди прошли в юго-западных и западных районах края, выпало от 20 до 90 мм [осадков]. Ветер на побережье усиливался порывами до 28-32 м/с, во Владивостоке - до 30. Больше всего осадков, а это 90 мм, выпало в эту ночь в Пограничном районе, где зафиксировано почти полуторакратное превышение месячной нормы в 68 мм", - сказал представитель ведомства.

По его словам, ближе к вечеру вихрь окажется в районе Харбина. Прим этом к настоящему моменту он уже слабел до циклона. Тем не менее из-за сильных дождей синоптики ожидают опасное повышение уровней двух рек в Уссурийском и Ханкайском районах.

"8 сентября создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Борисовка в Уссурийском районе с подтоплением участков автодорог, сельхозугодий, мостовых переходов, подтоплением сел Корсаковка, Крауновка, Яконовка. 8-9 сентября создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Комиссаровка (Ханкайский район), участков автодорог, сельхозугодий, мостовых переходов, низких мест в с. Ильинка", - говорится в сообщении Примгидромета.

На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в Приморье ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона. Восстановление электроснабжения в Приморье после многочисленных аварий во время непогоды, по оценке губернатора Приморья Олега Кожемяко, идет неудовлетворительно.