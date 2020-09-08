Проект фонда помощи многодетным семьям Камчатки получил грант на расширение деятельности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Проект "Территория добра" фонда помощи многодетным семьям Камчатки получит почти 1 миллион рублей из Фонда президентских грантов на расширение своей деятельности, сообщил ТАСС руководитель Фонда Дмитрий Кинеев.

"Территория добра" - это магазин, где родители бесплатно могут взять вещи в хорошем состоянии для своих детей, принесенные туда жителями Камчатки. После получения гранта таких точек в Петропавловске-Камчатском станет больше.

"У нас работал всего один магазин в краевой столице, и многим многодетным семьям с малышами было неудобно до него добираться. Да и у родителей, которые хотели бы принести вещи своих детей в хорошем состоянии, тоже не всегда получалось до нас доехать. Сейчас таких точек по сбору одежды в городе будет больше - на средства гранта мы изготовим вместительные контейнеры и разместим их в торговых центрах в разных районах города. Победа в конкурсе Фонда президентских грантов дала нам такую возможность", - сказал Кинеев.

Он добавил, что также на средства гранта будет организована работа телефона горячей линии волонтерской службы фонда и служба доставки вещей семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и другим нуждающимся категориям. Всего на реализацию своей идеи общественная организация получила чуть меньше миллиона рублей.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.