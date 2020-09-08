Вдоль западного побережья Сахалина планируют запустить морской трамвай

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены запустить в Татарском проливе вдоль западного побережья Сахалина морские суда для перемещения из одного населенного пункта острова в другой. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

Сахалин является самым крупным островом России, его протяженность с юга на север составляет 948 км. Перемещаться из одного населенного пункта в другой на острове можно с помощью авиации, железной и автомобильных дорог. Поездка на автомобиле или на поезде через весь Сахалин займет более 15 часов.

"Мы хотели бы по западной части Сахалина пустить быстроходные морские суда, которые ходили бы как морской трамвай. Условно говоря, через каждые два часа они переходили бы из одного населенного пункта в другой и обратно, чтобы было постоянное морское сообщение. Такие планы", - сказал глава региона.

Вопрос транспортной доступности является одним из первоочередных для Сахалинской области. Регион расположен на островах, его деятельность по многим направлениям зависит от морского и воздушного сообщения. В первую очередь это касается развития туризма и строительства (завоз стройматериалов с материка и отправка по региону). Именно поэтому островные власти уделяют большое внимание обновлению транспортной инфраструктуры.