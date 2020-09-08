Госуниверситет в КБР планирует сохранить число иностранных студентов, несмотря на пандемию

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сохранит число иностранных студентов на уровне прошлого года, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, сообщил во вторник ТАСС проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ Артур Кажаров.

"В связи с пандемией и с тем, что закрыты еще границы, мы ожидаем основный наплыв иностранных студентов во второй половине сентября. Мы уже зачислили более 250 иностранных студентов, в прошлом году в это время было столько же, рассчитываем, что по итогам приемной кампании будет зачислено примерно 500 иностранных студентов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в вузе обучаются порядка 1,6 тыс. иностранных студентов из примерно 50 стран, в том числе из Израиля, Финляндии, Перу, Египта, Марокко, Сальвадора, Индии, Турции, Туниса и других государств.

Как рассказал проректор КБГУ, поступление иностранцев в более поздние сроки по сравнению со студентами из России связано с отличиями в системе окончания школы и поступления в вузы. "Так, например, в Индии, выпускники школ должны еще пройти национальное тестирование, прежде чем получить право поступить в зарубежный вуз. А оно у них пройдет в середине сентября", - пояснил он.

На подготовительных отделениях в этом году, по словам Кажарова, занимались 275 абитуриентов из других стран, остались учиться 240. "В том числе благодаря увеличению приема иностранных граждан мы надеемся, что общее число обучающихся вырастет с 16 700 до 17 200-17 500", - сказал проректор вуза.

Кабардино-Балкарский государственный университет входит в сотню лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования, две из которых - на английском языке. В КБГУ обучаются более 16 тыс. студентов. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа и один факультет.