Горнолыжный курорт "Архыз" планируется запустить 1 декабря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкессии планируется запустить 1 декабря, а зимний сезон катания на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии может начаться уже в ноябре. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев в интервью телеканалу РБК.

"Мы знаем, что прошлый год был практически безснежный, это были в Сочи у нас проблемы. Более того, я вам скажу, даже на "Эльбрусе" были серьезные проблемы в связи с отсутствием снега, но я хочу похвастаться еще раз, что у нас на курорте "Архыз" был запущен горнолыжный зимний сезон 1 декабря. Это мы, естественно, сделали с помощью системы оснежения. Все горнолыжные трассы, которые у нас сегодня на "Архызе" находятся, они оснащены современнейшими системами искусственного снегообразования, поэтому мы в этом году тоже планируем точно так же - 1 декабря, если нам позволит погода с точки зрения устойчивого минуса в ноябре, запустить курорт "Архыз", - сообщил он.

При этом горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии также могут запустить в ноябре. "Что касается "Эльбруса", я вот буквально вчера там был, тоже смотрели, что на "Эльбрусе" на леднике можно и сегодня кататься, получать услуги, но мы считаем, что в ноябре полноценно будет возможно запустить "Эльбрус", - добавил Тимижев.

При этом он напомнил, что на курорте "Ведучи" в Чечне действует всесезонная трасса. "Относительно "Ведучей" я вам могу сказать, что мы в прошлом году реализовали проект по созданию всесезоннего покрытия на нашей горнолыжной трассе, поэтому горнолыжный сезон - можно его хоть сегодня не заканчивать и продолжать, можно брать лыжи в прокат, можно приезжать со своими лыжами, и сегодня кататься на той горнолыжной трассе, которая у нас в "Ведучах" сегодня есть", - подчеркнул генеральный директор КСК.

Лучше, чем в Европе

Вместе с тем Тимижев выразил уверенность в том, что горнолыжная инфраструктура северокавказских курортов не уступает европейским, а по ряду показателей даже превосходит. "Сегодня да, в частности "Архыз" не может похвастаться, конечно, тем объемом горнолыжных трасс, той протяженностью горнолыжных трасс, которые есть в Европе, но вместе с тем я сегодня с уверенностью могу сказать, что те трассы, которые у нас есть и та горнолыжная инфраструктура, она соответствует всем современнейшим требованиям и даже я чуть-чуть, может быть, себя похвалю, она даже где-то лучше, чем горнолыжные склоны той же Австрии и Франции. Поэтому любители горнолыжных видов туризма получат максимальное удовольствие, именно находясь на наших курортах. Это я могу гарантировать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли курорты Северного Кавказа к приему привыкших ездить в Европу горнолыжников.

Тимижев отметил, что КСК реализует проекты в рамках стратегии развития туризма всего Северного Кавказа, таким образам, по словам генерального директора, развитие отдельных курортов дает возможность для развития близлежащих туристических территорий. "Это не только такие большие, как "Архыз", "Эльбрус", но есть и такие места, куда турист, приезжая к нам, обязательно поедет, посетит и, соответственно, получит море впечатлений. <…> Мы видим, что и развитие наших курортов говорит о том, что сегодня не спрос формирует предложение, как в законах, которые мы изучали по экономике, а предложение формирует непосредственно спрос. Сегодня не было "Архыза", не было этих горнолыжных туристов, которые к нам приезжают, "Архыз" появился - и сегодня мы имеем то развитие, которое получили", - сказал он.

Директор КСК также подчеркнул, что туризм является драйвером для развития малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе. "Это, в свою очередь, обеспечивает занятость населения, развитие значительного количества сопутствующих отраслей. Сегодня ни для кого не секрет, что одно рабочее место в сфере туризма создает от шести до десяти, по оценкам разных экспертов, рабочих мест за счет мультипликативного эффекта в смежных отраслях. И поэтому при создании особых экономических зон был сделан основной упор правительством РФ на развитие туризма в наших регионах северокавказских", - заключил Тимижев.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании помимо "Архыза" находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).

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