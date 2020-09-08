Петроглифы мурманского Канозера стали объектом культурного наследия России

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Комплекс петроглифов, расположенный в районе Канозера в Мурманской области, зарегистрирован как объект культурного наследия федерального значения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства культуры Мурманской области.

Канозерские петроглифы - это комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех островах: Горелый, Еловый, Каменный и "материковой" скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе Мурманской области. Они представляют собой изображения на скальных поверхностях, созданные путем выбивания, резания и шлифовки каменным или металлическим орудием.

"Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ Министерства культуры Российской Федерации подписан 3 сентября", - сказано в сообщении.

По информации регионального министерства культуры, ученые на основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры.

"На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1 200 древних наскальных фигур в 18 группах. Среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет Канозерских петроглифов - гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений", - пояснили в пресс-службе.

Региональное министерство культуры начало работу по включению петроглифов Канозера в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.