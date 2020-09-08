Качество услуг на курортах СКФО будет соответствовать европейскому в ближайшие годы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уровень качества предоставляемых услуг и сервиса в отелях и ресторанах на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет соответствовать европейскому в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

В декабре 2019 года Счетная палата РФ по итогам проверки КСК рекомендовала для повышения эффективности изучить международный опыт в этой сфере и привлечь высококвалифицированных специалистов.

"Мы также плотно работаем с ведущими вузами, которые осуществляют подготовку кадров, у нас с ними подписаны соответствующие соглашения, которые проводят у нас на курорте постоянно тренинги, обучение именно для этого персонала. Да, если вы меня спросите, соответствует ли сегодня уровень квалификации кадров европейским курортам, я не буду лукавить, скажу, что нам есть еще к чему стремиться, и в этом направлении мы определенную работу делаем, и я надеюсь, что в ближайшие несколько лет уровень качества предоставляемых услуг и сервиса в наших отелях и ресторанах будет соответствовать европейскому", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом Тимижев отметил, что компания занимается поиском лучших кадров как в России, так и в мире. "Что касается кадров, мы бы этот вопрос разделили на два направления. Первое - это те кадры, которые обеспечивают нам качество той горнолыжной инфраструктуры, которая на сегодняшний день у нас есть. Это так называемые единичные кадры, за которые мы держимся, это те кадры, которые создают нам то качество услуг, которое на сегодня мы имеем. Их, естественно, мы пытаемся найти лучших в России, лучших в мире, проводим тренинги, обучения и так далее, с ним мы уже отдельно как "Курорты Северного Кавказа" работаем. Что касается <...> кадров наших так называемых резидентов, которые там предоставляют услуги по размещению туристов, по питанию, с ними мы отдельно тоже очень плотно работаем", - подчеркнул он.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Матлас" (Дагестан), "Цори" и "Армхи" (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).