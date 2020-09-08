Глава Минстроя положительно оценил качество благоустройства центральной улицы Тулуна

ТУЛУН, 8 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев позитивно оценил качество благоустройства центральной улицы Тулуна. Такое мнение он высказал во вторник в докладе президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

"Сегодня мы получили очень качественный объект, который стал любимым местом жителей города Тулуна (улица Ленина). 20-го числа (20 сентября) город будет праздновать День города, и все городские мероприятия они уже планируют провести здесь", - сказал он, напомнив, что Тулун участвовал в конкурсе малых городов и исторических поселений.

По словам Якушева, этот проект разрабатывали молодые иркутские архитекторы, он прошел все необходимые согласования и обсуждения. "Эксперты дали высокую оценку проекту, и они стали победителями, получили 70 млн [рублей] федерального гранта. Замысел проекта был в том, что улица Ленина - центральная улица Тулуна - станет городским бульваром, где приятно провести свободное время", - пояснил Якушев.

Министр добавил, что сейчас отрабатывается проект благоустройства набережной в Нижнеудинске. "Уверен, что на следующий год введем такую же благоустроенную общественную зону", - добавил он.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году, в дальнейшем было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.

В начале сентября правительство РФ увеличило с 80 до 160 число победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, было принято решение удвоить призовой фонд. Сейчас он составляет 5 млрд рублей, а для проектов, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится до 10 млрд рублей.