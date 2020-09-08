Треть школ Карачаево-Черкесии включились в проект по изучению финансовой грамотности

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 35% школ Карачаево-Черкесии присоединились к Всероссийскому образовательному проекту "Онлайн-уроки финансовой грамотности". Самыми популярными оказались уроки управления личными финансами, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В этом проекте приняли участие почти 35% школ Карачаево-Черкесии, то есть каждое третье общеобразовательное учреждение республики. Самыми популярными по мнению слушателей оказались уроки, посвященные личным финансам, возможностям эффективного использования банковских карт и правилам безопасности в киберпространстве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что во время весенней сессии образовательного проекта в 2020 году онлайн-уроки посетили более 10 тыс. школьников республики. Занятия проходят в режиме реального времени. На уроках эксперты простым и понятным для школьников языком рассказывают об экономике, инвестировании, страховании, управлении финансами и отвечают на вопросы детей.

Проект Банка России "Онлайн-уроки финансовой грамотности" помогает старшеклассникам из любой точки страны получить равный доступ к финансовым знаниям. Как сообщается на сайте проекта, уроки по каждой теме проходят в формате вебинаров в режиме "один лектор - много классов". Осенняя сессия проекта стартует в середине сентября 2020 года.